В Дамаске снесли памятник отцу Асада

Жители города Джарамана, который находится в 3 км от Дамаска и считается одним из его районов, снесли памятник Хафезу Асаду — бывшему главе государства и отцу нынешнего президента Башара Асада. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в этом районе живут друзы (одна из народностей Сирии), которые во время предыдущих боевых действий правительственной армии с оппозиционными силами были на стороне Асада.

В настоящее время Дамаск окружают с трех сторон радикальные исламисты, протурецкая оппозиция и курды. При этом войска Асада отступают из пригородов столицы, отмечают арабские СМИ.

7 декабря телеканал Aljazeera сообщал, что вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на данные боевиков сообщило, что вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии, который считается символическим местом, поскольку там началось восстание против Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

Ранее минобороны Сирии прокомментировало сообщения о выводе армии из Дамаска.