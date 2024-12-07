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Армия Сирии покинула Пальмиру

Aljazeera: сирийская оппозиция взяла под контроль Пальмиру

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Вооруженные формирования сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и взяли город под свой контроль. Об этом сообщает Aljazeera.

«Местные источники сообщили, что силы режима выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира», — сообщает телеканал.

По данным источников Aljazeera, военнослужащие армии президента Сирии Башара Асада покидают военный аэродром Эт-Тияс (T4), расположенный неподалеку от Пальмиры.

7 декабря агентство Reuters со ссылкой на данные боевиков сообщило, что вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии, который считается символическим местом, поскольку там началось восстание против сирийского президента Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии заявило об отступлении войск из города Хама.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Сирии совместно с Воздушно-космическими силами России в течение недели ликвидировали 2,5 тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Ранее РФ, Турция и Иран призвали начать диалог между Дамаском и оппозицией.

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