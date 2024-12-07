Минобороны Сирии прокомментировало сообщения о выводе армии из Дамаска

Министерство обороны Сирии на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опровергло информацию о выводе вооруженных сил из Дамаска.

«Никакие сообщения о выводе подразделений наших вооруженных сил, присутствующих во всех районах Дамаска, не соответствуют действительности», — отмечается в заявлении.

7 декабря оборонное ведомство опровергло информацию о прорыве вооруженных мятежников в Эль-Карьятейн. В министерстве подчеркнули, что правительственные силы находятся на своих позициях в этом городе и готовы к бою.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на данные боевиков сообщило, что вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии, который считается символическим местом, поскольку там началось восстание против сирийского президента Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

До этого сообщалось, что вооруженные силы Сирии совместно с Воздушно-космическими силами России в течение недели ликвидировали 2,5 тысячи боевиков «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

Ранее в Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии.