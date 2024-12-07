Боевики захватили еще один населенный пункт в Сирии

Вооруженные мятежники захватили город Дараа в Сирии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщения представителей вооруженной оппозиции из группировки.

Дараа считается символическим местом, поскольку там началось восстание против президента Башара Асада в 2011 году. Боевики оппозиции сообщили, что армия Сирии покинула город в обмен на безопасный проход в Дамаск, расположенный в 100 километрах к северу. При этом официально представителями сирийских властей эта информация не подтверждалась.

До этого высшее командование Вооруженных сил Сирии сообщило, что правительственные силы укрепили оборону в провинциях Дераа и Эс-Сувейде.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после атак боевиков на армейские контрольно-пропускные пункты и блокпосты. Целью атак оппозиционных сил назвали отвлечение подразделений, которые начали восстанавливать контроль над провинциями Хомс и Хама.

Ранее чиновники из Египта и Иордании посоветовали Башару Асаду покинуть Сирию.