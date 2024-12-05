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В Германии может появиться администрация по делам украинских беженцев

NTV: Шольц решил создать администрацию по украинским беженцам

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URS FLUEELER/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским решил создать администрацию по делам украинских беженцев, сообщает телеканал NTV.

По информации телеканала, администрация будет заниматься координацией вопросов беженцев с Украины, когда они начнут устраиваться на работу или возвращаться на родину.

Шольц подчеркнул, что немецкие власти поддерживают идею того, чтобы проживающие в течение нескольких лет в стране украинцы искали работу, изучали язык и культуру ФРГ.

До этого Шольц призвал бежавших в ФРГ украинцев работать или возвращаться обратно.

Канцлер отметил, что работодатели зачастую предпочитают нанимать беженцев, хорошо владеющих немецким языком, и посоветовал украинцам записываться на языковые курсы. Он также уточнил, что обсуждал вопросы трудоустройства с Владимиром Зеленским и рассказал о планах по созданию украинского агентства, которое будет заниматься вопросами трудоустройства и возвращения граждан домой.

Ранее Зеленского заподозрили в попытке шантажировать западные страны.

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