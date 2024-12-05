Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на N-TV.

Шольц отметил, что работодатели зачастую предпочитают нанимать беженцев, хорошо владеющих немецким языком, и посоветовал украинцам записываться на языковые курсы. Он также уточнил, что обсуждал вопросы трудоустройства с Владимиром Зеленским и рассказал о планах по созданию украинского агентства, которое будет заниматься вопросами трудоустройства и возвращения граждан домой. При этом канцлер отметил, что такое решение может иметь положительные последствия.

Шольц после визита в Киев на этой неделе подчеркнул, что не поставит Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. При этом канцлер Германии заявил во время выступления в бундестаге, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена.

Ранее Шольц заявил, что для ФРГ и ЕС абсурдно не вести разговоров с Путиным.