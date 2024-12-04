Ирландский журналист Чей Боуз заявил в социальной сети X, что генсек НАТО Марк Рютте склоняет грузинское общество к революции.

«Оборонительный альянс» теперь призывает к цветной революции в Грузии», — написал Боуз, комментируя слова Рютте о том, что члены альянса призывают правительство Грузии отказаться от действий, якобы подрывающих демократию.

В конце ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время страны коллективного Запада пытаются развязать цветную революцию в Грузии.

26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Вечером 24 ноября в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов, начали марш в сторону парламента республики. Толпа протестующих шла по проезжей части. Некоторые участники акции держали в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

Ранее посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную революцию.