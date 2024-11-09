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Посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную революцию

Посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную мирную революцию в стране

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РИА Новости

Посольство Германии в Грузии по случаю годовщины падения Берлинской стены опубликовало сообщение, где намекнуло на возможную мирную революцию внутри страны. Публикация появилась на странице посольства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мирная революция возможна. Падение Берлинской стены тому пример. В течение десятилетий ГДР держала граждан в системе насилия. Граждане ГДР, проявив смелость и желание самим определять свое будущее и жить в свободе, сломали Берлинскую стену», — говорится в заявлении.

В посольстве указали, что «свобода сама не приходит» и за нее необходимо сражаться. Так было раньше, так есть и сейчас «здесь и во всем мире», отмечается в тексте.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что во время выборов на страну оказывалось сильное давление из-за рубежа.

Ранее Зурабишвили рассказала, что должен сделать Запад, чтобы не отдать Грузию России.

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