Оппозиция в Тбилиси начала марш в сторону парламента

В центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов в парламент Грузии, начали марш в сторону парламента республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Толпа протестующих с транспарантами и грузинскими флагами идет по проезжей части. Некоторые участники акции держат в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

24 ноября МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений.

Накануне в Тбилиси возобновились акции оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии. Оппозиция анонсировала проведение митинга 24 ноября.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу».