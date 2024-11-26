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Лавров обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии

Лавров: Запад пытается организовать цветную революцию в Грузии

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

В настоящее время страны коллективного Запада пытаются развязать цветную революцию в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и  разведслужб государств  — участников СНГ, передает ТАСС.

«Коллективный Запад провоцирует внутренние конфликты, очаги напряженности, не  брезгует различными грязными геополитическими технологиями  — от организации масштабных информационных войн до прямого развязывания цветных революций, как это сейчас пытаются сделать в  Грузии», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

26 октября состоялись выборы в парламент Грузии. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

Вечером 24 ноября в центре Тбилиси сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами выборов, начали марш в сторону парламента республики. Толпа протестующих шла по проезжей части. Некоторые участники акции держали в руках флаги Украины, Европейского союза и НАТО.

Министерство внутренних дел Грузии усилило охрану здания парламента в Тбилиси. На площади разместили водометы, автобусы и эвакуаторы для автомобилей.

Ранее посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную революцию.

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