Медведев заявил, что Россия находится в состоянии войны

Россия находится в состоянии войны со всем западным миром, при принятии решений она будет исходить из своих доктринальных документов в области ядерного сдерживания. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеканалу Al Arabiya, передает РИА Новости.

«Мы будем исходить из тех документов, которые подписаны главой государства. А решение, конечно, здесь принимает верховный главнокомандующий, то есть президент страны», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, насколько реальна вероятность применения Россией ядерного оружия.

В Кремле заявляли, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине дополнен список военных угроз, при возникновении которых Россия может применить ЯО. В частности, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны.

Ранее эксперт объяснил, почему Россия может применить ядерное оружие на Украине.