Песков: Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру

Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю вынужденную меру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — отметил он.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В обновленной доктрине, в частности, дополнен список военных угроз, при возникновении которых РФ может применить ядерное оружие. Например, ядерное сдерживание будет проводиться в случае агрессии со стороны любого неядерного государства, если в ней участвуют или ее поддерживают ядерные страны. Это будет считаться совместным нападением на Россию.

Ядерный ответ также возможен при критической угрозе российскому суверенитету обычным оружием. Другие поводы — нападение на Белоруссию, являющуюся участником Союзного государства, а также массированный старт военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников и т.д. и пересечение ими российской границы.

Ранее в Кремле объяснили необходимость актуализации ядерной доктрины.