Эксперт объяснил, почему Россия может применить ядерное оружие на Украине

Недавно обновленная ядерная доктрина позволяет России использовать соответствующее оружие в конфликте на Украине, заявил в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Теперь перечислены совершенно конкретные угрозы, которые могут привести к российскому ядерному ответу, в том числе такие угрозы, которые существуют уже сейчас», — сказал эксперт.

По его словам, это касается массированных атак беспилотниками и ракетами, поскольку РФ не может быть уверена, есть ли у снарядов ядерные боеголовки, и не летят ли они в сторону объектов российской ядерной инфраструктуры.

При этом Жарихин отметил, что Россия может использовать и другое оружие, помимо ядерного, в качестве ответа на потенциальные угрозы, например, вакуумные бомбы.

О том, что именно изменилось в ядерной доктрине и на какие удары ВСУ новая доктрина допускает ядерный ответ, можно прочитать в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Медведев призвал расценивать удары западными ракетами по РФ как нападение НАТО.