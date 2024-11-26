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Байден пошутил про свое «увольнение»

Daily Mail: Байден пошутил, что его уволили с должности официанта

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Mark Schiefelbein/AP

Уходящий президент США Джо Байден пошутил о своем увольнении с должности официанта во время Дня благодарения и о своем возвращении в Белый дом. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам корреспондентов, президент раздавал еду на День благодарения почти 50 минут. Подавая брюссельскую капусту на мероприятии на базе Береговой охраны. Политик шутил о своем возрасте, а потом сказал, что его только что уволили с должности официанта и ему пора возвращаться в Белый дом.

По словам авторов, Байден также отпустил странную шутку о том, что ему нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике «было заблокировано дорожное движение, поэтому за него никто больше не проголосует». Посетители мероприятия в основном не поняли шутки, так как до этого Байден четко дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на государственную должность.

Ранее в Госдуме заявили, что до истечения полномочий Байдена напряженность будет нарастать.

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