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В Госдуме заявили, что до истечения полномочий Байдена напряженность будет нарастать

Толмачев: провокации в отношении РФ возможны до истечения полномочий Байдена

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Leah Millis/Reuters

Провокации в сторону России будут продолжаться до истечения полномочий действующего президента США Джо Байдена. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев («Единая Россия»).

Накануне агентство выяснило, что за пять дней до катастрофы грузового самолета компании DHL в Вильнюсе британская газета Times вбросила версию о возможном ответе России на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет»

«Нет сомнений, что до истечения полномочий Байдена напряженность будет нарастать, возможны любые провокации», — сказал он.

Толмачев добавил, что «отравленные» посылки не являются методом России.

«Для врага у нас всегда готовы «Орешник», «Гвоздика», «Гиацинт», «Пион» и другая флора», — заключил парламентарий.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве.

Ранее стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.

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