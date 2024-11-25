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Жена Зеленского призвала Запад опасаться России

Первая леди Украины Зеленская: Россия на Украине показывает, что будет с Западом

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся, заявила первая леди Украины Елена Зеленская. Запись ее выступления опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Она подчеркнула, что следует позаботиться о собственной информационной безопасности, а также посоветовала не расслабляться.

По словам Зеленской, в геополитическом противостоянии российская сторона использует гибридные инструменты соперничества.

В сентябре первая леди Украины призвала вернуть стране художников, которых, по ее словам, «присвоила Россия».

Вместе с супругом Зеленская прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в местном «Украинском музее». Она напомнила, что после начала российско-украинского конфликта мировые музеи стали называть художников Куинджи, Айвазовского, Малевича украинскими, а не русскими.

Она заявила, что работы, представленные в экспозиции, принадлежат не русским или советским художникам, а именно украинским.

Ранее в Словении отменили выступление Зеленской.

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