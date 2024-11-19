В Словении отменили выступление жены Зеленского

Выступление жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Университете в Любляне отменили по неизвестным причинам. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство (STA).

В публикации отмечается, что Зеленская 19 ноября посетила университет в Любляне, чтобы ознакомиться с деятельностью по помощи украинским студентам, но отменила свое выступление на факультете политических наук.

Незадолго до этого первая леди Украины вместе с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешем побывала в Национальной университетской библиотекой. Во время этого неизвестный мужчина начал выкрикивать, что Москва победила в российско-украинском конфликте.

В июне Елена Зеленская заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны.

По ее словам, украинцам сегодня важно не говорить на русском. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».

Ранее Зеленская призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия».