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Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»

Жена Зеленского: мы продолжаем деколонизировать украинское искусство в Нью-Йорке

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Телеграм-канал «Олена Зеленська | Olena Zelenska»

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена призвала вернуть стране художников, которых, по ее словам, «присвоила Россия». Об этом первая леди Украины написала в своем Telegram-канале.

Вместе с супругом Зеленская прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в местном «Украинском музее». Она напомнила, что после начала специальной военной операции России на Украине мировые музеи стали называть художников Куинджи, Айвазовского, Малевича украинскими, а не русскими.

«Сегодня мы продолжаем деколонизировать украинское искусство в Нью-Йорке», — написала Зеленская.

Она заявила, что работы, представленные в экспозиции, принадлежат не русским или советским художникам, а именно украинским. В экспозицию, в частности, вошли работы «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по московскому «Обществу председателей земного шара» Марии Синяковой.

Накануне политолог назвал «большим шоу» визит Зеленского в США.

Ранее Владимир Зеленский встретился с Майклом Дугласом в Киеве.

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