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В МИД РФ сочли отвратительными слова главы МИД Франции о ходе украинского конфликта

Захарова назвала отвратительными слова главы МИД Франции о конфликте на Украине

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел и Европы Франции Жана-Ноэля Барро о ходе украинского конфликта. Заявление дипломата опубликовано на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что никакие попытки «французских разжигателей войны» в виде наращивания военной помощи Украине не изменят исход спецоперации, где Россия отстаивает свои жизненные интересы.

«Отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной украинской бригады <…> приведет лишь к новым страданиям и жертвам», — сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

Дипломат напомнила, что Франции и другим странам Запада так и не удалось навредить России санкциями, добиться ее международной изоляции.

До этого Барро заявил, что РФ якобы провалилась в достижении своих военных целей на Украине, а также добавил, что через несколько дней украинские военные, прошедшие обучение во Франции, отправятся на Украину.

Ранее Макрон прокомментировал свое высказывание о западных войсках на Украине.

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