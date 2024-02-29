Макрон прокомментировал свое заявление о войсках НАТО на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке солдат стран НАТО на Украину были взвешенными. Слова французского президента приводит ТАСС.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — подчеркнул президент Франции.

По его словам, он «продумал» свое заявление. При этом Макрон отказался от «геополитических» комментариев о последствиях такого рода заявлений.

До этого британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен сообщил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину втянет Запад в войну с Россией. По мнению политика, отправку войск западных стран на Украину — это опасная эскалация и погружение «прямиком в мировую войну». Он подчеркнул, что Запад всеми силами должен пытаться избежать обострения отношений с РФ, однако вместо этого он только ухудшает ситуацию посредством отправки оружия и даже, возможно, военных на Украину.

27 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее в Кремле назвали опасными заявления Макрона об отправке войск на Украину.