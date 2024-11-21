Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шеремет прокомментировал слова Зеленского о невозможности вернуть Крым Украине

Шеремет: к Зеленскому пришло позднее прозрение о невозможности вернуть Крым

close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины военным путем поздним прозрением. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, в голову Зеленского «прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым».

«Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал он.

Шеремет призвал Киев забыть о Крыме, который никогда не вернется под контроль украинского государства.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возврата Крыма. В интервью Fox News он заявил, что у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

Ранее на Западе заявили, что Украине придется смириться с потерей регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами