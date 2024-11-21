Шеремет прокомментировал слова Зеленского о невозможности вернуть Крым Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым под контроль Украины военным путем поздним прозрением. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, в голову Зеленского «прорываются реалистичные мысли о невозможности силовым путем отторгнуть Крым».

«Но, к сожалению, цена этого позднего прозрения украинского диктатора слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», — сказал он.

Шеремет призвал Киев забыть о Крыме, который никогда не вернется под контроль украинского государства.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность возврата Крыма. В интервью Fox News он заявил, что у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

Ранее на Западе заявили, что Украине придется смириться с потерей регионов.