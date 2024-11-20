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На Западе заявили, что Украине придется смириться с потерей регионов

Economist: Украине придется смириться с присоединением к РФ новых регионов

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинским властям придется смириться с присоединением к России новых регионов. Об этом пишет британский журнал Economist в своем прогнозе на 2025 год.

Обозреватели журнала отмечают, что военный конфликт между РФ и Украиной может завершиться в следующем году. Economist полагает, что давление на Киев начать переговоры с Москвой возрастет на фоне проблем западных стран с предоставлением ему помощи.

«Украина должна будет признать потерю некоторых территорий», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что любая договоренность об урегулировании конфликта будет предусматривать сохранение за Россией новых регионов.

Кроме того, журнал отмечает, что Украина вряд ли вступит в НАТО, пока президентом Соединенных Штатов будет Дональд Трамп.

До этого бывший глава немецкой федеральной службы по защите Конституции Ханс-Георг Маасен заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский должен осознать, что возврат Украины к прежним границам невозможен.

Ранее в России заявили об увеличении потребления электроэнергии в новых регионах.

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