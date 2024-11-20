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Лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите в Бразилии

NYT: лидеры G20 не обращали внимание на Байдена в ходе саммита в Бразилии

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Elizabeth Frantz/Reuters

Главы стран «Большой двадцатки» (G20) не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

«Байден, кажется, был прав – президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперед без него», — сказано в материале издания.

Так журналисты прокомментировали слова американского лидера о том, что прошедший саммит G20 — последний для него.

«Мы добились прогресса вместе, но я призываю вас продолжать — и я уверен, что вы будете продолжать, независимо от того, призываю я вас или нет», — цитирует NYT заявление Байдена на саммите.

В материале отмечается, что в некоторых случаях высказывание президента США можно было воспринять в буквальном смысле. Так, к моменту, когда Байден пришел к платформе для фотографии, лидеры уже ее покидали, и президент не попал на фото.

Согласно статье NYT, хотя Байден пытался продвигать свои внешнеполитические цели на саммите, лидеры G20 уже сместили свое внимание на избранного президента США Дональда Трампа.

Саммит G20 прошел в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

В «Группу двадцати» входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз и Африканский союз.

Ранее Шольц возмутился декларацией G20 из-за мягкости по отношению к России.

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