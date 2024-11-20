Шольц возмутился декларацией G20 из-за мягкости по отношению к России

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство тем, что в итоговой декларации саммита G20 не был четко сформулирован тезис о якобы ответственности России за развязывание конфликта на Украине. Его слова приводит DPA.

«1000 дней, в течение которых люди вынуждены страдать из-за слепой мании величия, из-за намерения просто расширить свою страну силой. Будет недостаточно, если эти 20 стран не смогут найти четких слов об ответственности России в этом вопросе. Я бы хотел увидеть что-то другое», — заявил Шольц.

До этого Reuters писал, что на саммите G20 делегаты ряда европейских стран остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы завершить переговоры и утвердить итоговое коммюнике на день раньше, чем обычно, чтобы избежать продолжения острых дискуссий по вопросам Украины.

Европейские делегаты хотели, чтобы в итоговом заявлении были более жесткие формулировки о роли России в конфликте на Украине.

Ранее Шольц назвал отказ поставлять Украине Taurus своим преимуществом на выборах.