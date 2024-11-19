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Politico: участники саммита G20 боятся упоминать Трампа

Politico: участники саммита G20 опасаются публично упоминать Дональда Трампа

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Marco Bello/Reuters

Представители стран — участниц «Большой двадцатки» (G20) стараются не упоминать избранного американского президента Дональда Трампа на саммите в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет издание Politico.

«На переговорах уже чувствовалось отсутствие США. Люди парализованы страхом», — заявил один из дипломатов.

Отмечается, что имя Трампа не звучало в выступлениях бразильских политиков, включая президента страны Луиса Инасиу Лула да Силву, французского президента Эммануэля Макрона.

Немного поговорить о Трампе пришлось главе британского правительства Киру Стармеру, поскольку журналисты спросили его о критике поддержки Украины со стороны команды избранного президента США. Уточняется, что Стармер высказывался очень аккуратно.

Страх перед упоминанием Трампа журналисты связывают с тем, что республиканец планирует пересмотреть многие международные договоренности, некоторые из которых могут быть в итоге разорваны.

Трамп также может пересмотреть подход США к отношениям с Россией и попробовать разрешить украинский конфликт. При этом в Кремле отмечали, что не будут «танцевать танго в одиночку», хотя и готовы к нормализации отношений с Соединенными Штатами.

Ранее Песков заявил, что Байден оставит Трампу «неудобное наследие».

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