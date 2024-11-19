Парламент Абхазии включил в повестку вопрос отставки президента

Парламент Абхазии единогласно проголосовал за включение в повестку вопроса об отставке президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, это оказался единственный пункт в повестке сегодняшнего заседания. Ранее в пресс-службе законодательного органа заявляли, что парламент Абхазии не будет рассматривать вопрос о назначении досрочных выборов президента во вторник.

Незадолго до этого стало известно, что заседание парламента республики по вопросу о принятии отставки Бжании было перенесено на 13:00 мск. Изначально оно было назначено на 11:00 мск.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной этому стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции. Она считает данную договоренность губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности. Результатом переговоров стало подписание соглашения об отставке Аслана Бжании. Временно исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба.

Ранее спикер парламента Абхазии сообщил о проведении досрочных выборов президента.