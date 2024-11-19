В Абхазии перенесли заседание парламента, на котором обсудят отставку президента

Заседание парламента Абхазии, на котором планируется рассмотреть вопрос о принятии отставки президента республики Аслана Бжании, перенесли на 13:00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Изначально заседание парламента было назначено на 11:00 мск.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной этому стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции. Она считает данную договоренность губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиционеры заявили, что стремятся укрепить отношения с РФ.

19 ноября власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности. Результатом переговоров стало подписание соглашения об отставке президента Аслана Бжании. Временно исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба.

Ранее вице-президент Абхазии заявил о значимости переговоров в решении Бжании об отставке.