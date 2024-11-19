Президент Абхазии уходит в отставку. Впереди досрочные выборы Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб уходят в отставку

В Абхазии после многочасовых переговоров властей и оппозиции было достигнуто соглашение об отставке президента Аслана Бжании. Парламент рассмотрит заявление 19 ноября, временно исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба. Протестующие обязаны покинуть правительственные здания, в противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Власти и оппозиция Абхазии достигли договоренности, результатом которой стало подписание об отставке президента Аслана Бжании, сообщила пресс-служба абхазского президента. Решение было принято после многочасовых переговоров, начавшихся вечером 18 ноября и продолжавшихся более восьми часов.

Согласно договоренности, 19 ноября парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании об отставке. Временное исполнение обязанностей главы государства возложено на вице-президента Бадру Гунбу. Документ включает ряд условий, обеспечивающих мирный переход власти и сохранение стабильности в стране.

Одновременно он подписал указ о снятии премьер-министра Александра Анкваба с должности, назначив на этот пост бывшего премьера Валерия Бганбу. Министры текущего состава продолжат исполнять обязанности до инаугурации нового президента.

Одним из ключевых пунктов соглашения стало обязательство протестующих покинуть территорию правительственного комплекса до 19 ноября. В противном случае заявление Бжании будет отозвано.

Документ подписали представители власти, включая Гунбу и спикера парламента Лашу Ашубу, а также лидеры оппозиции, среди которых председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба и глава комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

Переговоры

Многочасовые переговоры между представителями власти и оппозиции Абхазии, направленные на урегулирование внутриполитического кризиса, прошли 18 ноября на территории министерства обороны. Встреча проходила в закрытом режиме при посредничестве парламента республики.

От властей в переговорах участвовали вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и член Общественной палаты Давид Пилия. Оппозицию представляли председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат Кан Кварчия и глава комитета по защите суверенитета Леван Микаа.

После нескольких часов переговоров стороны взяли паузу. Переговоры возобновились спустя более чем три часа после консультаций представителей власти с президентом Асланом Бжанией, который с 15 ноября находился в своем родовом селе Тамыш. Его отъезд последовал за захватом правительственных зданий протестующими в Сухуме.

По словам Адгура Ардзинбы, одним из обсуждаемых компромиссов стало предложение об отставке действующего кабинета министров, назначении премьер-министра от оппозиции и передаче временных полномочий главы государства вице-президенту. Эти условия легли в основу дальнейшего соглашения, достигнутого сторонами в ходе переговоров.

Политический кризис в Абхазии

Массовые протесты в Абхазии возобновились 15 ноября после того, как парламент страны принял проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Этот документ позволил бы российским юридическим лицам реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Однако сессия была отменена из-за того, что депутаты не смогли утвердить повестку дня. Оппозиция потребовала созыва нового заседания для полного исключения этого вопроса.

Оппозиция выступила против документа, считая, что его принятие приведет к ухудшению положения среднего и малого бизнеса в республике и откроет возможность для российских предпринимателей строительства туристических объектов.

Протестующие требуют отставки президента Бжании и формирования временного правительства. В ответ Аслан Бжания, находящийся в родовом селе Тамыш, заявил, что готов назначить досрочные выборы при условии освобождения правительственных зданий. Это условие не устроило оппозицию, результатом чего стали дальнейшие протесты, переговоры и подписание Бжанией заявления об отставке.