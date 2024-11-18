В Абхазии вооруженные люди не пускают сотрудников кабмина на рабочие места

Вооруженные люди не допускают сотрудников кабинета министров Абхазии на рабочие места. Об этом сообщили в информационном центре президента республики.

«По имеющейся информации, здание кабинета министров, расположенное в городе Сухуме, ул. Лакоба, 21, также заблокировано оппозиционными силами», — говорится в сообщении.

При этом Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения сообщает, что сотрудники находятся на местах, за исключением тех, кто в отпуске и на больничном. Работе ведомства никто не препятствует, обстановка спокойная.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. На фоне этого он сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Бжания сообщал, что власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

Ранее в Сухуме неизвестные попытались захватить телекомпанию.