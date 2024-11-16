Протестующие в Абхазии захватили парламент. Президент скрылся из Сухума Президент Абхазии Бжания бежал из Сухума после захвата парламента протестующими

В пятницу, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября в Сухуме должно было состояться заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией о реализации совместных инвестиционных проектов. Однако депутаты не стали рассматривать закон из-за отсутствия кворума (на сессию явились лишь 21 из 35 народных избранников) и под давлением протестов, которые идут в столице Абхазии с начала недели. Парламентарии перенесли заседание, однако это не остановило протестующих, и они потребовали вообще снять соглашение с повестки.

К обеду около 2 тыс. человек захватили ряд зданий в правительственном квартале, включая парламент и администрацию президента. Силовики не смогли оказать людям сопротивление, а часть из них перешла на сторону народа, который теперь требовал отставки главы республики. Сам Аслан Бжания скрылся в здании МВД.

Лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил на митинге в правительственном квартале, что «некоторые провокаторы» пытались заявить, что на площади собрались «антироссийские силы». В ответ собравшиеся стали скандировать «Россия!»

«Сегодня митингующие собрались у здания парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды, —заявили организаторы митинга. —

Действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений.

Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами».

Аслану Бжании протестующие выдвинули ультиматум, требуя его отставки, однако президент, взяв некоторое время на раздумья, отказался покинуть свой пост.

«Я остаюсь в Абхазии и продолжу свою работу», — заявил Бжания, подчеркнув, что его действия направлены на восстановление порядка в республике.

Распоряжения отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения по инвестпроектам с Россией Бжания также не давал, сообщила его пресс-служба.

Но Сухум президент все-таки покинул, направившись в свое родовое село Тамыш. В пресс-службе президента сообщили, что это решение было принято для того, чтобы избежать эскалации насилия и снизить напряжение.

В ответ на информацию, распространенную абхазской оппозицией, о возможном бегстве Бжании на российскую военную базу, его пресс-служба заявила, что это не соответствует действительности. Бжания призвал своих сторонников не поддаваться на провокации.

Ситуация вокруг комплекса правительственных зданий остается напряженной, часть людей не уходит.

По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали минимум 13 человек, трое из которых были госпитализированы.

Оппозиция заявила, что не остановится на достигнутом и продолжит свои действия, «наращивая силы» в центре Сухума.

Причина протестов: апартаменты

Весной власти Абхазии пытались провести закон об апартаментах. Суть предложения заключалась в разрешении продажи недвижимости и апартаментов российским компаниям и гражданам. Оппозиция в Абхазии посчитала этот закон угрожающим экономическому суверенитету республики, утверждая, что такие шаги приведут к иностранному контролю над значительной частью рынка недвижимости. В ответ на протесты законопроект был отложен.

Сейчас оппозиция обвиняет власти в скрытой попытке снова провести этот закон через так называемое «межведомственное соглашение с РФ об инвестиционной деятельности юридических лиц на территории Абхазии». В конце октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали документ, который позволяет российским юридическим лицам реализовывать проекты на территории Абхазии.

Оппозиция считает, что соглашение лоббирует интересы структур, связанных с бывшим министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым.

Они строят туркомплекс в Гагрском районе и пытаются продвинуть освобождение от местных налогов, пошлин и т. п.

Местные требуют сначала отрегулировать законы в области кадастра. Они считают, что бесконтрольная жилая застройка испортит республику и вызовет взлет цен на жилье. Кроме того, оппозиция предполагает, что грузины с российскими паспортами начнут покупать недвижимость в Абхазии. Также, по их мнению, коммуникации не готовы к новым нагрузкам.

«Не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии»

Россия внимательно следит за развитием ситуации и обеспокоена кризисом, в ходе которого обострились внутренние противоречия в Абхазии.

«Сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся важным фактором социально-экономического подъема республики», — сказала Захарова. Российская сторона, «не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии», рассчитывает, что ситуация будет урегулирована «исключительно мирным политическим путем при строгом соблюдении законов республики, включая поддержание общественного порядка».

МИД и Минэкономразвития РФ рекомендуют российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а бизнесу — приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением республики.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что сейчас в Абхазии находятся около 8 тыс. российских туристов. Однако большинство из них отдыхают в удаленных от столицы курортных зонах Гагры и Пицунды, что не позволяет беспорядкам непосредственно повлиять на туристический поток.

Власти Абхазии, в свою очередь, сообщили, что ситуация на границе с Россией остается спокойной, а контрольно-пропускные пункты работают в обычном режиме.