В Сухуме группа лиц пыталась захватить телекомпанию

В Сухуме группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании, сообщается в Информационном центре президента республики.

По имеющимся сведениям, инцидент произошел около полуночи, когда на 15 автомобилях прибыли вооруженные лица, начавшие стрелять в воздух возле здания. В ответ охрана компании открыла предупредительный огонь, что позволило предотвратить дальнейшее развитие конфликта. После нормализации ситуации сотрудники телекомпании вернулись к работе в обычном режиме.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие заявляют, что не против отношений с Россией, но обеспокоены возможными злоупотреблениями со стороны российских олигархов. 15 ноября демонстранты захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. В ответ власти пообещали отозвать проект о ратификации соглашения.

Бжания охарактеризовал события как попытку переворота и отказался уйти в отставку. Вместо этого он объявил о проведении внеплановых выборов и предложил вице-президенту Бадре Гунбе исполнять обязанности главы государства до их организации. Оппозиция отклонила эту кандидатуру, считая Гунбе частью команды Бжании, и выдвинула кандидатов на пост президента: спикера парламента Лашу Ашубу или компромиссную фигуру, которая устроила бы обе стороны.

Ранее в Абхазии заявили о негативном влиянии протестов на отношения с Россией.