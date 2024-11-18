Песков прокомментировал протесты в Абхазии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля в отношении происходящих в Абхазии событий.

«Мы выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике. Хотим, чтобы ситуация оставалась в конституционном русле», — сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что двусторонние отношения России и Абхазии «очень важны» и являются приоритетом внешней политики.

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие заявляют, что не против отношений с Россией, но обеспокоены возможными злоупотреблениями со стороны российских олигархов. 15 ноября демонстранты захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента Аслана Бжании. В ответ власти пообещали отозвать проект о ратификации соглашения.

Бжания охарактеризовал события как попытку переворота и отказался уйти в отставку. Вместо этого он объявил о проведении внеплановых выборов и предложил вице-президенту Бадре Гунбе исполнять обязанности главы государства до их организации. Оппозиция отклонила эту кандидатуру, считая Гунбу частью команды Бжании, и выдвинула кандидатов на пост президента: спикера парламента Лашу Ашубу или компромиссную фигуру, которая устроила бы обе стороны.

Ранее в Абхазии заявили о негативном влиянии протестов на отношения с Россией.