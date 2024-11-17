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Абхазия заявила о негативном влиянии протестов на отношения с Россией

МИД Абхазии сообщил о негативном влиянии попытки госпереворота на отношения с РФ

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Depositphotos

Протесты оппозиции негативно сказываются на отношениях Сухума и Москвы, заявил МИД Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве расценивают события 15 ноября как попытку госпереворота.

«Произошедшее наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником — Российской Федерацией», — говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что президент Аслан Бжания находится в Абхазии и по-прежнему руководит страной, а власти предпринимают необходимые шаги для обеспечения стабильности и штатной работы госорганов.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее президент Абхазии заявил, что не будет отдавать власть.

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Протесты в Абхазии
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