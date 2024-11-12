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Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника

В Абхазии в ходе беспорядков оппозиция заблокировала центральную трассу

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Оппозиция в Абхазии сообщила о блокировке трех главных мостов в Сухуме и республиканской дороги, потребовав освободить задержанных активистов, следует из сообщений оппозиции в Telegram-каналах.

«Все ключевые мосты в столице Абхазии перекрыты. Это Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты перекрыты», — говорится в заявлении.

Также из заявления оппозиции стало известно, что число задержанных выросло до шести человек.

С чего все началось

Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания пяти оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября.

По данным Telegram-канала «Республика», задержание оппозиционеров произошло тогда, когда они возвращались в Сухум после собрания в Гудауте, на котором обсуждали ратификацию соглашения с Россией. Протестующие назвали действия правоохранителей незаконными и жесткими, после чего перекрыли движение на Гумистинском и Кодорском мостах, требуя освобождения задержанных. Помимо этого, они также устроили акцию на площади Свободы. Для усиления безопасности к зданию президента Абхазии была направлена военная техника.

На фоне массовых протестов президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета безопасности. Президенту доложили, что ситуация продолжает обостряться, а действия протестующих приобрели «криминальный характер». По данным МВД Абхазии, протестующие также собрались у зданий МВД и Службы государственной безопасности. Там произошла попытка прорвать ворота, которые ведут к госучреждениям.

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что 11 ноября, после внеочередной сессии Народного собрания (парламента. — «Газета.Ru»), на которой обсуждали законопроект о строительстве МФК, группа людей напала на одного из депутатов. По словам прокурора, задержаны были четверо нападавших, а не пять. Позднее родственники задержанных и представители оппозиции попытались прорваться в здание СГБ.

В свою очередь в МВД Абхазии заверили, что туристам, находящимся в республике, ничего не угрожает.

Олигархи получат льготы

Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году, оппозиционер Адгур Ардзинба прокомментировал ситуацию с протестами и блокировками дорог в республике.

«Наши соратники незаконно задержаны не из-за личных дел, а потому что отстаивают наши национальные интересы», — сказал он.

Ардзинба подчеркнул, что такие меры были вынужденными и ранее оппозиция никогда не поддерживала подобные акции, но в текущих условиях они стали необходимостью. Он также заявил, что оппозиция продолжит бороться не только за освобождение задержанных, но и против ратификации соглашения, которое, по его мнению, предоставит «олигархам безмерные льготы» и даст «зеленый свет на распродажу Абхазии».

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