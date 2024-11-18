Оппозиция Абхазии предложила своего человека в премьеры

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба обратился к сторонникам и предложил, чтобы место премьера занял представитель оппозиции. Видео речи Ардзинбы опубликовал местный Telegram-канал «Республика».

«Мы предлагаем в качестве компромисса распустить кабинет министров и поставить премьером нашего человека. Чтобы в случае выдвижения на выборах члена команды [действующего президента Аслана] Бжания не использовался административный ресурс», — сказал Ардзинба.

Он добавил, что Бжания «попросил время до утра» и пообещал сложить полномочия.

В Абхазии с 11 ноября продолжаются протесты. Недовольство местной оппозиции вызывает соглашение о российских инвестициях в республику. 15 ноября в парламенте Абхазии должно было состояться заседание, где собирались рассмотреть соответствующий законопроект. Оппозиция посчитала, что договор с РФ не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста. Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующие захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. В итоге митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали его отставки. Глава Абхазии покинул столицу Сухум после ультиматума оппозиции. Позднее он сообщил, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента, а события 15 ноября назвал попыткой госпереворота. Митингующие отказываются выполнять его требования.

Ранее Абхазия заявила о негативном влиянии протестов на отношения с Россией.