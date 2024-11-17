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NYT узнала, как Камала Харрис потратила $1,5 млрд за 15 недель

NYT: Харрис показала худший результат на выборах среди демократов за 20 лет

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Jacquelyn Martin/AP

Вице-президент США Камала Харрис по итогам президентских выборов показала худший результат среди демократов за 20 лет. Об этом заявила газета The New York Times.

Несмотря на свое значительное финансовое преимущество — за свою сверхсжатую 15-недельную президентскую кампанию Харрис потратила $1,5 млрд, она стала первым кандидатом в президенты от Демократической партии, проигравшим общенациональные выборы, уступив Дональду Трампу все спорные штаты, говорится в материале.

Богатая кампания кандидата от демократов не жалела средств на «охоту» за избирателями — она тратила кучу денег на рекламу влиятельных лиц в соцсетях, оплачивала наемных агитаторов, работу тысячи сотрудников, дорогостоящие митинги, концерты знаменитостей и даже шоу с использованием дронов.

Невероятные траты, отмечает NYT, привели к тому, что некоторые демократы начали сомневаться, в том числе и в том, не было ли инвестирование в мероприятия с участием таких знаменитостей, как певицы Леди Гага и Бейонсе, скорее показным, чем эффективным.

По информации газеты, наибольшие расходы во время предвыборной гонки ушли на рекламу. Финансовые отчеты показывают, что с 21 июля по 16 октября кампания вице-президента потратила $494 млн на телевизионную и цифровую рекламу. Общая сумма за выборы около $600 млн.

Финансовый председатель Национального комитета Демпартии Крис Кордж заявил, что проигрыш во всех семи колеблющихся штатах «шокировал нас всех». Он подчеркнул, что будет настаивать на проведении интроспективного исследования и анализа кампании Харрис.

Ранее предсказатель победы Харрис на выборах президента США объяснил свой провал.

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