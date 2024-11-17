Предсказатель победы Харрис на выборах президента США объяснил свой провал

Избранный президент США Дональд Трамп использовал дезинформацию и «самые темные импульсы» в обществе, что позволило ему победить кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на выборах. Об этом заявил американский профессор истории Аллан Лихтман, объясняя в интервью The Guardian свой первый за 40 лет провал в определении победителя голосования, прошедшего 5 ноября.

По словам эксперта, теперь многие американцы «живут в альтернативной вселенной», что мешает предугадать их выбор. Как отметил Лихтман, прогнозирование результатов президентских выборов в США было построено на гипотезе, которая в своей основе содержала «рациональный, прагматичный электорат».

«Дезинформация была всегда, но она достигла невиданных ранее масштабов. Это касается не только Fox News и правых СМИ. Это также правые подкастеры, и у нас есть совершенно новый игрок, парень с состоянием в $300 миллиардов, Илон Маск, чье богатство превышает богатство большинства стран мира, и который активно занимается дезинформацией», — заявил Лихтман.

Профессор также отметил, что дезинформация распространялась на все аспекты американского общества и экономики США. По словам эксперта, дезинформация было об инфляции, рабочих местах и занятости, помощи пострадавшим от урагана, а также конфликте на Украине и нелегальных иммигрантах.

Среди прочего Лихтман указал на то, как Трамп якобы направлял «самые темные импульсы американской жизни» — он увеличивал в геометрической прогрессии расизм, женоненавистничество, а также ксенофобию, антисемитизм «в сердцах американских граждан».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, за пост главы Белого дома боролись Камала Харрис и Дональд Трамп. Для победы одному из политиков необходимо было получить не менее 270 голосов избирателей.

Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, тогда как Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.