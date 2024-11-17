Президент Абхазии предупредил, что население может остаться без электричества

Население Абхазии в ближайшее время может остаться без энергоснабжения из-за протестов в стране. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью госагентству «Апсныпресс».

Сейчас осенне-зимний период, и все должно функционировать в штатном режиме, но «из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее», сказал Бжания.

«В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать», — подчеркнул президент республики.

В данный момент электричество отключается на четыре часа, но уже завтра в этих условиях выдержать график будет очень сложно, добавил он и призвал абхазцев «не поддаваться на провокации».

17 ноября президент Абхазии назвал события в Сухуме попыткой госпереворота. Он рассказал, что не нашел компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу.

Ранее протестующие устроили концерт в администрации президента Абхазии.