Президент Абхазии не нашел компромиссов с оппозицией

Власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу, президент республики Аслан Бжания останется на своем посту. Об этом заявил ТАСС сам Бжания.

«Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», — сказал Бжания.

Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума.

Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

16 ноября Бжания заявлял, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента.

Ранее протестующие разожгли костер во дворе президента Абхазии.