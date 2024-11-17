Президент Абхазии не нашел компромиссов с оппозицией

Власти Абхазии не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу, президент республики Аслан Бжания останется на своем посту. Об этом заявил ТАСС сам Бжания.
«Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», — сказал Бжания.
Абхазский президент назвал происходящее в стране в последние дни попыткой госпереворота.
15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума.
Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.
16 ноября Бжания заявлял, что уйдет в отставку, когда протестующие освободят здание парламента.
Ранее протестующие разожгли костер во дворе президента Абхазии.