В Абхазии протестующие устроили концерт в администрации президента

Абхазский музыкант Барас Куджба устроил концерт на балконе администрации президента, захваченной протестующими. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что утром 17 ноября в захваченном протестующими правительственном комплексе затишье. По данным агентства, в районе 12-13 часов протестующие вынесли на балкон на втором этаже синтезатор и стали исполнять национальную музыку, несколько произведений исполнил Куджба.

До этого оппозиция Абхазии предложила главу минфина страны Владимира Делбу на должность премьера и исполняющего обязанности президента до новых выборов.

17 ноября президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что политический кризис в республике может быть преодолен на основе предложенного им правового решения. По его словам, для этого сначала протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий страны, после этого он готов уйти в отставку. Также Бжания отметил, что власти республики не нашли компромиссов с оппозицией ни по одному вопросу. Он назвал происходящее в Абхазии в последние дни попыткой государственного переворота.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее начался демонтаж забора вокруг комплекса правительства в Сухуме.