В Совфеде посмеялись над совместной фотографией Байденов и Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «идиллией на лужайке Белого дома» совместную фотографию президента США Джо Байдена и его супруги Джилл с Дональдом Трампом, на которой, согласно «американской политической традиции», все делают вид, что счастливы. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция», — написал Пушков.

При этом сенатор напомнил, что супруга избранного президента США Мелания Трамп отказалась «ехать на встречу пить чай с женой Байдена». По его словам, это связано с тем, что Мелания не может забыть «унизительного обыска в имении Трампов во Флориде, когда агенты перетряхивали даже ее нижнее белье».

Супруга Трампа отказалась делать вид, что все в порядке, «как предписывает американское лицемерие», указал парламентарий.

13 ноября Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча длилась около двух часов. Они обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Ранее американцы удивились поведению Байдена на встрече с Трампом.