Американцы удивились поведению Байдена на встрече с Трампом

Поведение действующего президента США Джо Байдена на встрече с Дональдом Трампом удивило американцев, вызвав предположение о том, что он был рад передать бразды правления страной республиканцу после того, как собственная партия заставила его отказаться от намерения баллотироваться на второй срок. Об этом пишет телеканал Fox News со ссылкой на социальные сети.

Телеканал напоминает заявление Байдена, что он с «нетерпением ждет» перехода власти, и действующая администрация сделает все возможное, чтобы обеспечить следующему президенту США все необходимое.

«Однако именно явно радостное поведение Байдена порадовало консерваторов в социальных сетях, которые отметили, что президент «никогда не выглядел более счастливым», — пишет Fox News.

В материале также приводятся комментарии американцев о том, что «Байден был весь в улыбках на встрече с Трампом», «Байден в восторге от возвращения Трампа».

13 ноября сообщалось, что Трамп и Байден встретились в Белом доме. Встреча длилась около двух часов. Они обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.