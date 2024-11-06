Эксперт объяснил увольнение министра обороны Израиля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта, потому что уже давно недоволен его высказываниями. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, советник председателя Российско-израильского Делового совета Дмитрий Марьясис.

По словам эксперта, между Нетаньяху и Галантом уже давно сложились напряженные отношения. Премьер-министр недоволен высказываниями Галанта, который давно конфликтовал с ним.

Марьясис отметил, что пока рано говорить о том, как после увольнения министра обороны поменяется тактика израильской армии.

5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил израильского министра обороны Йоава Галанта. Пост главы ведомства временно займет министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Освобожденную должность главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения Галанта.