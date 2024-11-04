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Глава дипломатии ЕС перепутал Южную Корею и Японию

Боррель на переговорах в Сеуле перепутал Южную Корею и Японию

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Mohamed Azakir/Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе азиатского турне на переговорах в Сеуле перепутал Японию и Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», — сказал Боррель на встрече с представителями правительства Южной Кореи.

После того как один из членов европейской делегации сделал замечание, а представители Южной Кореи засмеялись, Боррель извинился за ошибку и поправил свою реплику.

1 ноября Евросоюз и Япония подписали соглашение о стратегическом партнерстве и партнерстве в области безопасности и обороны. Глава МИД Японии Такэси Ивая и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обменялись документами в ходе церемонии в Токио.

В конце октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический доклад российского Центра анализа стратегий и технологий писала, что с 2022 года страны НАТО и их союзники в лице Израиля, Южной Кореи и Японии увеличили выпуск военной техники и боеприпасов, одновременно наращивая модернизацию оборонного потенциала.

Ранее в Европарламенте предложили создать Европейский союз обороны.

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