Страны НАТО и союзники наращивают производство вооружений и снарядов

С 2022 года страны НАТО и их союзники в лице Израиля, Южной Кореи и Японии увеличили выпуск военной техники и боеприпасов, одновременно наращивая модернизацию оборонного потенциала. Об этом со ссылкой на аналитический доклад российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) пишет «Коммерсантъ».

Эксперты полагают, что к настоящему времени качество военного снаряжения «не способно полностью подменить собой количество». По этой причине основной задачей западного ВПК им видится дальнейшее увеличение объемов и темпов производства вооружений.

Из доклада следует, что США сохраняют лидерство в производстве бронетехники и средств поражения, делая акцент на модернизации уже существующих систем, таких как танки M1A2 Abrams и бронетранспортеры Stryker. Кроме того, Южная Корея поставила США порядка 300-330 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, что позволило Вашингтону передать больше боеприпасов Украине, чем это сделали все европейские государства.

Страны Евросоюза увеличивают выпуск бронетехники и иных вооружений для восполнения потерь от поставок на Украину. При этом производственные возможности Европы ограничены нехваткой материалов и кадров, высокими ценами на энергию и зависимостью от долгосрочных госконтрактов. Особое внимание в ЕС уделяют объемам и темпу производства снарядов к системам ствольной артиллерии.

18 октября сообщалось, что США нарастят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ. Ожидается, что компания Northrop Grumman будет производить 14 тысяч ракетных двигателей в год. Это увеличит объемы производства примерно вдвое, поскольку Пентагон работает над заменой оружия, переданного Украине, и над восстановлением запасов для будущих войн.

Ранее эксперт оценил перспективы переноса Западом производства оружия на Украину.