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В Европарламенте предложили создать Европейский союз обороны

Глава Европарламента Метсола выступила за создание Европейского союза обороны

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола предложила создать Европейский союз обороны. Ее слова приводит издание El Mundo.

Метсола считает, что созданный ЕС союз безопасности и обороны дополнял бы НАТО.

«ЕС всегда должен быть сильнее. Прежде чем спрашивать себя, чего мы ожидаем от других, мы должны быть <...> последовательными и эффективными», — отметила она.

Политик добавила, что страны Евросоюза должны быть готовы к любыми опасностям, рассчитывая на свои собственные силы.

Об идее создать общую армию Евросоюза уже высказывался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что в ближайшей перспективе в ЕС не будет собственной общей армии. Это связано с тем, что многие страны Евросоюза не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны, передавая часть своих собственных полномочий под юрисдикцию ЕС.

При этом Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе. По его словам, оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики.

Ранее в Италии заявили, что Евросоюз должен создать свою армию.

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