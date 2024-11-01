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Евросоюз и Япония договорились о партнерстве в области обороны

Соглашение ЕС и Японии о партнерстве в обороне вступит в силу 1 января 2025 года

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Global Look Press

Евросоюз и Япония подписали соглашение о стратегическом партнерстве и партнерстве в области безопасности и обороны. Глава МИД Японии Такэси Ивая и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обменялись документами в ходе церемонии в Токио, передает ТАСС.

Соглашение вступит в силу 1 января 2025 года. Япония первой в Индо-Тихоокеанском регионе заключила подобное соглашение с ЕС, рассказал Ивая, отметив, что отношения Японии и ЕС сильны как никогда.

По мнению главы дипломатии ЕС, эти договоренности позволят укрепить безопасность в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также помогут построить будущее, базирующееся на демократии и соблюдении прав человека.

Сотрудничество и диалог будут развиваться сторонами во всех сферах обороны и безопасности, подчеркнул министр иностранных дел Японии.

Токио и Брюссель в скором времени проведут первое заседание стратегического диалога, во время которого, в частности, обсудят региональные вопросы.

Ранее сообщалось, что страны НАТО и союзники наращивают производство вооружений и снарядов.

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