Франция должна покинуть НАТО после саботажа США газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», о котором говорил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом в социальной сети X заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Давайте будем свободными, сильными и гордыми! Выйдем из НАТО, быстро!» — написал политик.

По его мнению, хуже всего то, что французская сторона даже официально не протестовала против этого саботажа.

«Это просто показывает уровень покорности!» — отметил Филиппо.

В августе Лавров заявил, что ни у кого не осталось сомнений в том, что Соединенные Штаты стоят за подрывом «Северных потоков». По его словам, американцы «оставили Европу без дешевого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития».

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (не был введен в эксплуатацию) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что США стерли все следы операции по подрыву «Северных потоков».