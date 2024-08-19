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Лавров: нет сомнений, что США стоят за подрывами «Северных потоков»

Лавров не сомневается, что США стоят за подрывами «Северных потоков»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Ни у кого не осталось сомнений в том, что США стоят за подрывом российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, фрагмент его комментария опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

«США — уже ни у кого сомнений нет — стоят за взрывами «Северных потоков», которые оставили Европу без дешевого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития», — заявил дипломат.

До этого газета Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов. По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Взрывы и последующие утечки газа на трех нитках подводных российских экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» (не был введен в эксплуатацию) произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года.

Ранее Лавров призвал ФРГ ответить на вопросы о терактах на «Севпотоках».

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