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Журналист Херш: США стерли все следы операции по взрыву «Северных потоков»

Журналист Херш: отчеты о подрыве «Севпотоков» поступали лично главе ЦРУ Бернсу

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Swedish Coast Guard/AP

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» граждане США не оставили следов, никакая значимая информация о миссии не вносилась в компьютер, передает РИА Новости.

По его словам, отчеты об операции в Норвегии посылались лишь главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу, который поддерживал связь с президентом Джо Байденом.

Он также утверждает, что после подрыва газопроводов бумажные документы об операции уничтожили.

Ранее Херш заявлял, что водолазы США под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северный поток», которая затем была активирована при помощи норвежского гидроакустического буя.

В июне 2023 года издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что Центральному разведывательному управлению было заранее и в деталях известно о готовящейся операции Украины по подрыву «Северных потоков». По данным WP, подробности планы были переданы ЦРУ в июне 2022 года.

Ранее Сеймур Херш обвинил президента США Джозефа Байдена в подготовке диверсии на «Северных потоках».

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